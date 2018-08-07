На Харьковщине работают ночные шерифы: детали

Они хоть и не носят ковбойские шляпы и звезды, но имеют звание "шерифов". На Харьковщине в селе Одрынка ночной покой бережет патруль общественных охранников. Должность шерифов ввели после того, как в селе участились кражи. А полиция банально не успевала оперативно приехать из соседнего города.

Бывшему военному Сергею 38 и он – шериф. Почти каждый вечер он обходит территорию родного села. Задача его и коллег наблюдать и охранять местных жителей, а их в селе 4 сотни. По его словам, он следит за обстановкой села, охраняет часовню, магазин и здания.

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Ввели ночной патруль три месяца назад. Сразу после того, как охотники за металлом ограбили школу.

"Мы сначала хотели привлечь службу охраны, но она далеко от населенного пункта, поэтому полиция и служба охраны едет очень долго", – отметил староста Одринского старостинского округа Дмитрий Машура.

Мужчины вооружены фонариками и газовыми баллончиками. Оружия не имеют, но шерифы говорят, – подготовки, чтобы задержать вора им хватит.

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"Решается все словом. Если не доходит, тогда уже делом. После Донбасса мне уже ничего не страшно", – резюмировал шериф в селе Одрынка Сергей Собенко.

Хотя работают они недавно, впрочем уже встретили воров и защищали деревню. Шериф Федор Телицкий рассказал, как чужие люди проникали на дачу, однако не осуществили задуманного преступления.

Жители говорят, с появлением шерифов в селе значительно безопаснее. В Одрынке за два месяца лета – ни одной кражи. Оплачивает работу шерифов местная община. Подобные проекты по общественной охране в целом действуют на Харьковщине, Полтавщине и Херсонщине.