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На Харьковщине река вышла из берегов: фото

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Наводнение в Харьковской области
Наводнение в Харьковской области / Sq.com.ua

В Харьковской области в Змиеве вышла из берегов река Мжа. В результате разлива водоема подтопило погребы в домах людей.

Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Так, люди утверждают, что речная вода вплотную подобралась к дворам и домам.

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К слову, ранее глава государственной компании-оператора гидроэлектростанций, расположенных на реках Днепр и Днестр, "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что не ожидает значительного затопления прибрежных регионов этих рек из-за большого притока талой воды во время наводнения в апреле-мае.

Річка Мжа вийшла з берегів

Наводнение в Харьковской области

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Стихийный бедствия Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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