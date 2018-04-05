На Харьковщине река вышла из берегов: фото
В Харьковской области в Змиеве вышла из берегов река Мжа. В результате разлива водоема подтопило погребы в домах людей.
Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.
Так, люди утверждают, что речная вода вплотную подобралась к дворам и домам.
Читайте также: Наводнение в Украине: Дунай затопит половину Вилково и часть порта в Рени
К слову, ранее глава государственной компании-оператора гидроэлектростанций, расположенных на реках Днепр и Днестр, "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что не ожидает значительного затопления прибрежных регионов этих рек из-за большого притока талой воды во время наводнения в апреле-мае.
Наводнение в Харьковской области
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии