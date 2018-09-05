На Харьковщине рекордная жара за 170 лет, из-за которой страдает урожай

Харьковщина страдает от рекордной засухи, которой не было в области почти 170 лет. И если горожанам аномально высокая температура добавляет неудобств и делает заложниками кондиционеров, то аграрии бьют тревогу.

Осадков выпало менее, чем 2% от месячной нормы. Тем временем максимальная отметка на градуснике достигала 34 градусов.

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Последний дождь на Харьковщине был в июле. Такие погодные рекорды изрядно навредили аграриям. Соя должна стоять еще месяц зеленой, но пожелтела, а потому собранные объемы будут значительно меньшими.

В этом году она вроде бы и пошла в рост, неплохой рост, и завязь у нее пошла, и цветение было хорошее, но за счет засухи она начинает сбрасывать цветочки,

– сказал аграрий Александр Вотченко.

Хозяйственники начинают переживать за урожай следующего года. Говорят, земля пересохла уже больше чем на метр вглубь. Перед посевом озимых нужно обработать поле, а этого просто не могут сделать.

Чтобы хоть как-то глубже влезть в землю, аграрии на плуги наваривают дополнительные металлические пластины.

Синоптики обещают, что жара на Харьковщине начнет спадать уже через неделю, но желанный дождь пойдет не раньше 10 сентября. А вот когда ждать крестьянам ливни, сказать не могут даже в долгосрочном прогнозе.