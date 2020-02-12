На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка: фото

Домашний ротвейлер напал на 4-летнего мальчика в одном из поселков Красноградского района Харьковской области. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе, сообщили в пресс-службе полиции.

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В это время пес вырвался из вольера и напал на ребенка. На место происшествия сразу прибыла скорая помощь, но спасти 4-летнего мальчика не удалось.

По словам родных ребенка, собаке уже 3 года. Семья приобрела его около трех недель назад. За это время ротвейлер агрессивного поведения не проявлял.



Ротвейлер агрессивного поведения не проявлял

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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