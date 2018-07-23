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На Харьковщине СБУ пресекла деятельность торговцев кокаином: видео

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Наркодельцы организовали поставки кокаина из одной из стран Европы
Наркодельцы организовали поставки кокаина из одной из стран Европы / ssu.gov.ua

Сотрудники службы безопасности Украины вместе с работниками областной прокуратуры разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что оперативники СБУ провели многоэтапную операцию, во время которой установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки кокаина из одной из стран Европы, который сбывали большими партиями в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков на сумму тридцать тысяч евро. У наркодельца изъяты три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов,
– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стоимость всей изъятой во время спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен.

Сейчас следователями СБУ осуществляется уголовное производство по признакам статьи 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и статье 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите видео: СБУ блокировала деятельность торговцев кокаином

 

Теги: Новости Украины Наркотики Новости Харькова СБУ
Источник: 24 Канал
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