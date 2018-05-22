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На Харьковщине сильный ливень полностью уничтожила дорогу: фото и видео с места события

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На Харьковщине сильный ливень полностью уничтожил дорогу
На Харьковщине сильный ливень полностью уничтожил дорогу / Facebook

В Чугуеве Харьковской области сильный ливень, который прошел 20 мая, полностью размыл проезжую часть на одной из улиц города.

Об этом сообщили местные жители в Facebook.

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Согласно опубликованным фотографиям и видео, сильный дождь размыл асфальт, а также почву под дорожным покрытием. Кстати, теперь указанная улица напоминает русло горной реки или водопад.

Чугуевский водопад – находка для туриста! Просто жесть! Данное событие произошло на улице Кожедуба,
– написал автор публикации Михаил.

А в комментариях местные жители отметили, что теперь проезжей частью по улице передвигаться не смогут ни автомобили, ни пешеходы.

Видео очевидца с места происшествия на Харьковщине

Напомним, 18 мая в Харькове прошли безумные ливни и град. В результате столица Слобожанщины превратилась в Венецию, поскольку на центральных улицах образовались большие потоки воды.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Погода Непогода в Украине Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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