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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Харьковщине со здания детсада сорвало крышу: фото и видео

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В Харьковской области после непогоды без кровли остался детсад. Чудом кровля никого не задела, хотя детсад был закрыт на ремонт, но на его дворе гуляли дети с родителями.

В Люботинском детском саду – 164 воспитанника.

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В мэрии ситуацию не комментируют. Городского головы на месте нет, а его советник неуполномочен. Областные чиновники же информируют, что ремонтировать будут уже не за бюджетные деньги. К слову, в текущем году только на реконструкцию пресловутой "летающей крыши" потратили 986 тысяч гривен.


Из-за сильного ветра сорвало крышу

"Подрядчик, который выполнял предыдущую работу, будет за свой счет восстанавливать эту крышу", – отметил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев.


На реконструкцию "летающей крыши" потратили 986 тысяч гривен

Коридоры и детские спальни заставлены ведрами, на полах доски, намокли мебель и игрушки. Правда, родители малышей к старому подрядчику доверия уже не имеют и не доверяют новому "быстрому" ремонту.

Тем временем ремонтники демонтируют остатки крыши, и должны в ближайшее время начать возводить новую.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Дети и несовершеннолетние Новости Харькова
Источник: 24 канал
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