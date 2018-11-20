На Харьковщине трактор коммунальщиков протаранил семь автомобилей и машину полицейских: фото

20 ноября в городе Изюм, на Харьковщине, произошло ДТП с участием трактора коммунальщиков и нескольких легковых автомобилей. Инцидент произошел утром на улице Гагарина.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции области.

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Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль "ВАЗ" Изюмского отдела полиции,

– говорится в сообщении.

К счастью, в результате этого ДТП никто из граждан не пострадал, а вот машины получили механические повреждения. По результату обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв.

Как видно по фото, на момент аварии в Изюме продолжался снегопад.



Трактор коммунальщиков протаранил сразу несколько машин

Сейчас в полиции решают вопрос о квалификации дела по Уголовному кодексу Украины.



Необычное ДТП в Изюме: трактор коммунальщиков въехал в несколько автомобилей