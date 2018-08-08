На Харьковщине в результате пожара транспортного средства пострадал мужчина
Пожар возник во время движения транспортного средства ВАЗ 2101. Вследствие загорания мужчина получил ожоги второй степени тяжести в районе лица, рук и ног.
Об этом сообщает информационный ресурс 057.ua.
Читайте также: 4 спасателя пострадали при тушении опасных емкостей на Харьковщине
Отмечается, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. Инцидент произошел 7 августа около 10 часов утра в Шевченковском районе Харьковской области.
Спасатели ликвидировали пожар в 10:30. В результате инцидента пострадал владелец автомобиля, 1975 года рождения,
– отметил пресс-секретарь ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
Пострадавшего доставили в ожоговый центр Харькова для оказания необходимой помощи.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает12 декабря 2017 , 19:20
Топ-новости: "Барселона" совершила безумнейший камбэк в истории ЛЧ, Гусев определился с направлением продолжения карьеры9 марта 2017 , 07:30
Самый дорогой игрок мира толкнул журналистку в бассейн, – видео10 июля 2017 , 11:31