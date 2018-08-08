На Харьковщине в результате пожара транспортного средства пострадал мужчина

В результате возгорания автомобиля мужчина получил ожоги второй степени / Иллюстративное фото

Пожар возник во время движения транспортного средства ВАЗ 2101. Вследствие загорания мужчина получил ожоги второй степени тяжести в районе лица, рук и ног.