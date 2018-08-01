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На Харьковщине во дворе взорвался неизвестный предмет: фото

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На Харьковщине во дворе взорвался неизвестный предмет
На Харьковщине во дворе взорвался неизвестный предмет / hk.npu.gov.ua

Ночью 31 июля, примерно в 1:30, в селе Гусинка Купянского района во дворе жилого дома взорвался неизвестный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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"Около 8:00 часов в районную полицию обратился 70-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, вследствие которого произошел взрыв. Потерпевший отметил, что на двор он вышел уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва", – говорится в сообщении.


Фрагменты гранаты "Ф-1"

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. На место инцидента выехали руководство и следственно-оперативная группа местной полиции, а также эксперты-взрывотехники. Во время осмотра обнаружили фрагменты гранаты "Ф-1". Вещественные доказательства направили на исследование.


Вещественные доказательства направили на исследование

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", – отмечает пресс-служба полиции Харьковской области.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Оружие Взрыв
Источник: 24 Канал
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