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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Харьковщине воссоздали бой Второй мировой войны за поселок Соколово: зрелищное видео

15:54, 10 марта 569 Читати новину українською

На Харьковщине на несколько часов вернулись во времена Второй мировой войны. Украинцы, чехи, словаки и белорусы реконструировали бой за Соколово.

В 1943-м году за украинский поселок отдали жизни более сотни военных. На смерть стояли 4 суток представители нескольких народов. Хотя и театральный, но зрелищный бой стал вдвойне символичным, ведь теперь всего в 300 километрах украинцы снова защищают свою свободу от оккупантов.

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75-я годовщина боя вновь собрала на Харьковщине чехов, словаков, белорусов и десяток историко-патриотических клубов со всей Украины. Россиян на реконструкции нет. Чехи же прибыли с делегацией свыше 200 человек во главе с министром обороны.

Это важно и для нашей страны, и для вашей. Поэтому власти Чехии решили отправить лично министерку обороны, чтобы подчеркнуть вес этих даты и места. Уважение к ним. Прошло 75 лет, тогда ситуация была совсем другая. И никаких параллелей между тем, что было, и тем, что происходит сейчас в Украине, провести нельзя,
– отметила министр обороны Чехии Карла Шлехтова.

Бой шел буквально за каждый дом. Здесь появились и погибли чешские герои, именами которых названы улицы Харькова. Здесь, говорят потомки чешских воинов, родилась их современная армия.

Реконструкцию под Соколовым проводят не впервые. Для местных этот бой – это истории дедов. Для приезжих – нерядовое событие с раритетным оружием и возможностью сфотографироваться.

Немного иначе на реконструкцию смотрят члены местной территориальной обороны. Говорят, украинцы должны наконец начать вместе с дедами уважать и свою нацию. Поэтому мероприятие прошло без запрещенной советской символики.

Была задача выйти сюда и охранять это мероприятие, чтобы был покой. Но я считаю, что должно быть больше именно украинских событий, которые будут вспоминаться и также отмечаться. И чтобы наш украинский дух укреплялся,
– сказал член местной территориальной обороны Влад Шмулич.

Участие в реконструкции приняли и несколько бойцов АТО, правда, для них война – не воспоминания, а настоящее. И их окопы, которые всего в нескольких сотнях километров, настоящие.

Теги: Новости Украины История Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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