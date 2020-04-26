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      На Харьковщине вспыхнул пожар в хвойном лесу

      -
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Укрінформ

      В Харьковской области вспыхнули около 20 гектаров хвойного леса. Пожар начался 25 апреля из-за возгорания сухой травы и камыша.

      Полум'я охопило ліс поблизу селища Красний Кут на території Гутянського лісового господарства. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

      До теми Ще одна лісова пожежа на Житомирщині: рятувальники локалізувала займання

      Спочатку загорілась трава, а вже потім вогонь дістався до хвойного лісу. До боротьби з пожежею залучили 15 автоцистерн, трактор, 85 рятувальників та близько 20 працівників лісгоспу.

      Наразі пожежу локалізовано. На місці пригоди чергують лісники, які гасять осередки тління.

      Дивіться відео, чому не можна спалювати траву:

      штрафи за траву
      Покарання за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Харькова ГСЧС Пожар Новости Украины
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