На Харьковщине вспыхнул пожар в хвойном лесу

В Харьковской области вспыхнули около 20 гектаров хвойного леса. Пожар начался 25 апреля из-за возгорания сухой травы и камыша.

Полум'я охопило ліс поблизу селища Красний Кут на території Гутянського лісового господарства. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Спочатку загорілась трава, а вже потім вогонь дістався до хвойного лісу. До боротьби з пожежею залучили 15 автоцистерн, трактор, 85 рятувальників та близько 20 працівників лісгоспу.

Наразі пожежу локалізовано. На місці пригоди чергують лісники, які гасять осередки тління.

Дивіться відео, чому не можна спалювати траву:



Покарання за підпал трави / Інфографіка 24 каналу