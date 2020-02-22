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      На Харьковщине женщина обматерила гражданского мужа: ее оштрафовали

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      Женщина обругала мужа и ее оштрафовали (Иллюстративное фото) / shutterstock.com

      Женщина обругала своего сожителя и это вызвало у него "ощущение эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью". Суд оштрафовал женщину на 170 гривен.

      Соответствующее решение принял Изюмский городской суд Харьковской области, сообщает "Судебная власть Украины".

      Кстати: Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты

      Женщина сначала устроила ссору с сожителем. Во время словесной перепалки женщина высказывалась нецензурно в адрес мужчины. Правонарушительница в суде полностью признала свою вину, раскаялась и заверила, что больше не допустит подобного поведения.

      Заметим, что кроме штрафа женщина должна еще заплатить 420 гривен судебного сбора.

      Важно! В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия – 1547. По данным ООН каждая 6 женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

      Інфографіка Домашнє насильствоДомашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Полиция Решение суда Новости Харькова Штрафы Новости Украины
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