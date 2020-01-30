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      На Харьковщине "Жигули" вылетели на отбойник и застряли: шокирующие фото

      27 Читати новину українською
      "Жигули" вылетели на отбойник и застряли / Фото с Instagram

      На трассе Киев – Харьков возле поселка Старый Мерчик 30 января произошло необычное ДТП – автомобиль ВАЗ-21053 врезался в металлический отбойник и застрял на нем. К счастью, никто не пострадал.

      Соответствующие фото с "Жигулем", который висит на отбойнике, опубликовала партульная полиция Харькова и пользователи сети.

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      По предварительным данным, водитель "Жигуля" не справился с управлением, врезался в отбойник, разделяющий две полосы трассы, и застрял.


      "Жигули" застряли на отбойнике / фото из соцсетей

      Правоохранители добавили, что получили сообщение о ДТП утром 30 января. В результате инцидента никто не пострадал.


      Необычное ДТП на Харьковщине / фото Нацполиции

      В то же время пользователи сети предполагают, что автомобиль мог вылететь на отбойник в том месте, где он опускается до трассы, а потом проскользить по нему несколько метров в подвешенном состоянии.


      ​На Харьковщине "Жигуль" вылетел на отбойник и застрял

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Трасса Харьков-Киев ( Старый Мерчик)

      Допис, поширений Автоновости | Харьков (@avto_kh)

       

      У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Полиция Аварии и ДТП
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