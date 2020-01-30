На Харьковщине "Жигули" вылетели на отбойник и застряли: шокирующие фото

На трассе Киев – Харьков возле поселка Старый Мерчик 30 января произошло необычное ДТП – автомобиль ВАЗ-21053 врезался в металлический отбойник и застрял на нем. К счастью, никто не пострадал.

Соответствующие фото с "Жигулем", который висит на отбойнике, опубликовала партульная полиция Харькова и пользователи сети.

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По предварительным данным, водитель "Жигуля" не справился с управлением, врезался в отбойник, разделяющий две полосы трассы, и застрял.



"Жигули" застряли на отбойнике / фото из соцсетей

Правоохранители добавили, что получили сообщение о ДТП утром 30 января. В результате инцидента никто не пострадал.



Необычное ДТП на Харьковщине / фото Нацполиции

В то же время пользователи сети предполагают, что автомобиль мог вылететь на отбойник в том месте, где он опускается до трассы, а потом проскользить по нему несколько метров в подвешенном состоянии.



​На Харьковщине "Жигуль" вылетел на отбойник и застрял