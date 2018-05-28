На Херсонщине до сих пор продолжается масштабный пожар в лесу: опубликованы впечатляющие фото

Пожар возник 27 мая на территории Раденского лесничества Олешковское района, что на Херсонщине. Площадь лесного пожара составляет 20 га. Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По состоянию на 15 час. 30 мин. тушение низового и верхового пожара на площади около 20 га осложняется сильными порывами ветра", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 111 человек и 34 единицы техники, из них от ГСЧС – 61 человек личного состава и 15 единиц техники, 3 воздушных судна, от ГСЧС – 2 самолета АН-32П, от МОУ – вертолет МИ-8.



Масштабный пожар на Херсонщине в лесном массиве



Масштабный пожар на Херсонщине в лесном массиве

Как сообщалось, 27 мая в 13:25 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Олешковское района.