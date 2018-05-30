На Херсонщине до сих пор тушат масштабный пожар: огнем охвачено 580 га леса

По состоянию на 8 утра 30 мая проходит ликвидация пожара на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства, на Херсонщине. Возникла она еще 28 мая. Сейчас огнем охвачено 580 гектаров леса.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей. Читайте также: Масштабный пожар в лесах на Херсонщине: к тушению привлекают спасателей из четырех областей "Олешковское лесоохотничье хозяйство (ЛОХ). Раденское и Олешковское лесничество. Площадь пожара составляет ориентировочно 580 гектаров леса, из них 265 гектаров – верхового леса", – говорится в сообщении. Дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей. Всего к ликвидации пожара привлечены 325 человек. и 94 единиц техники. Авиацией осуществлено 108 сбросов воды (431,5 тонн воды), а именно: самолетами АН-32 П ГСЧС 39 сбросов воды (312 тонн воды) и вертолетом МИ-8 Минобороны 69 сбросов воды (119,5 тонн воды).