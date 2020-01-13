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      На Херсонщине построят жилой городок для переселенцев из Крыма

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      Примерно так будет выглядеть новый жилой городок / facebook

      В Геническе хотят построить жилой квартал для переселенцев из оккупированного Крыма. Представители местной власти опубликовали соответствующий проект.

      Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь в фейсбуке.

      Интересно также: Кабмин выделил 13 миллионов гривен на временное жилье для переселенцев

      На свободном от застройки земельном участке площадью 4,5 гектара планируется построить шесть четырех этажных дома с двумя подъездами. Всего будет 336 новых квартир. Ориентировочная стоимость проекта составляет 160 миллионов гривен.

      Сейчас готовят обращение в Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить финансовую поддержку. После этого начнут строительство.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Переселенцы Строительство Новости Херсона Оккупированные территории
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