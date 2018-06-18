На Херсонщине восьмилетнего мальчика убило током

В Бериславском районе на Херсонщине, мальчика убило током на территории неработающего предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

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На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и "скорая". Погибшим от поражения током оказался 8-летний мальчик из города Новая Каховка, который приехал в гости к бабушке,

– рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что несколько детей играли на территории предприятия, которая не охраняется. Со слов друзей погибшего, мальчик дотронулся до трансформатора и его ударило током. Он умер еще до приезда медиков. О происшествии сообщил его товарищ, который побежал в ближайший магазин и рассказал обо всем продавцу.

Полиция устанавливает лиц, которым принадлежит указанная территория и которые должны обеспечить ее охрану и не допускать к объекту с высоким напряжением посторонних людей.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.275 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".