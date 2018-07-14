23:03
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 19°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Хмельнитчине автобус попал в ДТП, среди пассажиров были дети: фото и видео

213 Читати новину українською
Среди пассажиров было трое детей
Среди пассажиров было трое детей / dsns.gov.ua

Инцидент с участием трактора, грузовика и рейсового автобуса произошел на перекрестке Московского шоссе и объездной дороги в направлении Черновцов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Читайте также: Экс-заместитель прокурора Ровненской области попал в жуткое ДТП

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в 15:19 в пункт связи спасателей поступило сообщение о столкновении грузовика DAF, трактора ХТЗ-200 и рейсового автобуса SETRA.

аварія, дтп, хмельницький
Спасатели ликвидировали предполагаемое возгорание

К месту происшествия сразу отправили спасательный отряд ГСЧС, который ликвидировал возможность потенциального возгорания, отключив аккумуляторные батареи в поврежденном транспорте. Также спасатели смыли специальным раствором утечку горючего на проезжей части дороги.

В ходе аварии водитель трактора получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

хмельницький, аварія, дтпПравоохранители устанавливают причину аварии

В рейсовом автобусе, который курсировал по маршруту Хмельницкий – Киев – Харьков, находилось 11 пассажиров, среди которых 3 детей. Врачи скорой оказали первоочередную помощь двум пассажирам автобуса, однако те отказались от дальнейшей госпитализации.

дтп, аварія, хмельницький
Врачи скорой оказали помощь двум пассажирам автобуса

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются причины аварии и ее виновник.

Смотрите видео: Авария на Давидкивском в Хмельницком

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Дети ГСЧС Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета
сегодня, 22:04 Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета
231
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
сегодня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 124
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
сегодня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 1734
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
сегодня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 539
Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
сегодня, 19:54 Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
141
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
После поступка Виды и Вукоевича хорватам нельзя не симпатизировать, – Маркевич
 10 июля , 14:30
Не успевают откачивать канализацию: под Киевом госпитализировали 19 человек с ротавирусом
 24 апреля , 13:50
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук