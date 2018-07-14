На Хмельнитчине автобус попал в ДТП, среди пассажиров были дети: фото и видео

Инцидент с участием трактора, грузовика и рейсового автобуса произошел на перекрестке Московского шоссе и объездной дороги в направлении Черновцов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

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Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в 15:19 в пункт связи спасателей поступило сообщение о столкновении грузовика DAF, трактора ХТЗ-200 и рейсового автобуса SETRA.



Спасатели ликвидировали предполагаемое возгорание

К месту происшествия сразу отправили спасательный отряд ГСЧС, который ликвидировал возможность потенциального возгорания, отключив аккумуляторные батареи в поврежденном транспорте. Также спасатели смыли специальным раствором утечку горючего на проезжей части дороги.

В ходе аварии водитель трактора получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Правоохранители устанавливают причину аварии

В рейсовом автобусе, который курсировал по маршруту Хмельницкий – Киев – Харьков, находилось 11 пассажиров, среди которых 3 детей. Врачи скорой оказали первоочередную помощь двум пассажирам автобуса, однако те отказались от дальнейшей госпитализации.



Врачи скорой оказали помощь двум пассажирам автобуса

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются причины аварии и ее виновник.

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