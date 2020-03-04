На ходу загорелся рейсовый автобус в Киеве: видео

В Киеве возле станции метро "Святошино" прямо во время движения загорелся рейсовый автобус Volvo. Инцидент произошел на проспекте Победы, 89 днем 4 января. К счастью, никто не пострадал.

По информации ресурса "Киев оперативный", самостоятельно ликвидировать возгорание до приезда пожарных пытались очевидцы инцидента. Издание dtp.kiev.ua уточняет, что это были в основном водители машин, которые проезжали мимо.

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По предварительной информации, которую сообщили спасатели, у автобуса во время движения загорелся двигатель. К счастью, в этот момент он ехал пустым, поэтому в результате никто не пострадал, пишет "Информатор".

Спасателям, прибывшим на место инцидента, удалось ликвидировать пожар. Также сюда прибыла бригада медиков и патрульные.

К слову, в начале марта в Киеве дотла сгорела маршрутка. Автобус также вспыхнул во время движения – загорелся его двигатель. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги.