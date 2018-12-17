На хоккейном турнире песню из известного советского мультфильма приняли за гимн страны: видео
На товарищеском хоккейном турнире Mega Hockey Games, который проходил в Норвегии, произошел курьезный эпизод перед матчем хозяев против сборной Беларуси.
Организаторы соревнований вместо гимна Республики Беларусь включили песню группы "Песняры" "Касіў Ясь канюшину", которую часто можно услышать в известном советском мультфильме "Ну, погоди".
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Норвежские болельщики прослушали композицию стоя, решив, что это настоящий гимн Беларуси.
Сама игра завершилась победой Норвегии со счетом 6:1.
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Источник: 24 Канал
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