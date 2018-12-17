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      На хоккейном турнире песню из известного советского мультфильма приняли за гимн страны: видео

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      Сборная Беларуси
      Сборная Беларуси / Getty Images

      На товарищеском хоккейном турнире Mega Hockey Games, который проходил в Норвегии, произошел курьезный эпизод перед матчем хозяев против сборной Беларуси.

      Организаторы соревнований вместо гимна Республики Беларусь включили песню группы "Песняры" "Касіў Ясь канюшину", которую часто можно услышать в известном советском мультфильме "Ну, погоди".

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      Норвежские болельщики прослушали композицию стоя, решив, что это настоящий гимн Беларуси.

       

      Сама игра завершилась победой Норвегии со счетом 6:1.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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