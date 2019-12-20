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      На игорные заведения в Украине начали клеить предписания о нарушении: фотофакт

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      Проверка игорных заведений в Украине: правоохранители клеят предписания о нарушении / 24 канал

      В городах Украины правоохранители продолжают проводить проверку игорных заведений. В то же время они на них клеят предписания о нарушениях.

      В пятницу, 20 декабря, на экстренном заседании Кабмин принял решение, согласно которому в Украине запрещено заниматься бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16:00.

      Советуем ознакомиться! Гончарук собрал Кабмин на экстренное заседание, чтобы решить вопрос лотерей

      Правоохранители начали проверку еще ночью. В результате спецоперации в 6 областях силовики "накрыли" сразу 43 подпольные заведения. Также было изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

      Проверка также продолжилась и днем. По информации журналистов 24 канала, на несколько игорных заведений в Киеве и Львове правоохранители прикрепили предписания о нарушениях.

      К слову, Президент Украины Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.

      Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому,
      – заявил гарант.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Игорный бизнес Новости Киева Новости Львова
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