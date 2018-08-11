На Илона Маска подали иск в суд владельцы акций компании Tesla

Акционеры компании Tesla, которые обвиняют Илона Маска, подали иск в суд из-за сообщения в Twitter о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную.

Об этом сообщил сайт Bloomberg.

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Стало известно, что владельцы акций решили подать иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска. Они обвиняют его в мошенничестве и манипулировании акциями.

Заявление Маска о том, что он обеспечил финансирование, было особенно значимым и вызвало значительное движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и выдал на рынок ложную информацию, которая вводит в заблуждение. Поэтому продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции путем приобретения акций по искусственно завышенным ценам после 7 августа 2018. Очевидно, все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали,

– заявил в жалобе акционер Калман Айзекс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет, действительно ли Маск намеревался сделать компанию Tesla публичной.

Напомним, стоимость акций компании Tesla 7 августа подскочила на семь процентов, до 367 долларов за штуку, на фоне заявления председателя правления Илона Маска. Он сообщил, что рассматривает возможность преобразования компании, которая сейчас является публичной, в частную. "Думаю сделать Tesla частной на уровне 420 долларов. Финансирование обеспечено", – написал он в Twitter. Очевидно, бизнесмен имел в виду 420 долларов за одну акцию компании.