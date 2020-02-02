На ящиках с яблоками и в холоде: четырех нелегалов нашли в фуре возле Львова

Четырех афганцев нашли в грузовике с яблоками на заправке возле Львова в селе Гамалеевка. Людей в полубессознательном состоянии нашел водитель: услышал грохот и позвонил в полицию. О том, как они там оказались и как патрульные спасали иностранцев из опломбированной фуры – читайте дальше.

Правоохранители и таможенники прибыли на заправку и оказали первую помощь мужчинам, которые четверо суток находились при температуре чуть выше нуля. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

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Трое из них оказались несовершеннолетними в возрасте 15, 16 и 17 лет, четвертому – 23 года. Документы были только у двух. Во время проверки запрещенных вещей не обнаружили. В полиции сообщили, что у них было недостаточно кислорода, поэтому они подавали сигналы, чтобы не задохнуться.

Мужчинам сразу оказали медицинскую помощь, отогрели и накормили. Сейчас угрозы их жизни нет. Сам водитель-россиянин не смог объяснить, как люди попали внутрь грузовика.

Смотрите фото, как патрульные спасали нелегалов:

Согласно объяснениям нелегалов, из Македонии они должны были попасть в Германию. По крайней мере, так их заверил агент, которому они заплатили за организацию поездки по две тысячи долларов. До этого они десять месяцев добирались из Афганистана через Иран, Турцию, Грецию в Македонию. Теперь их судьбой будет заниматься миграционная служба.