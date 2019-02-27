На это можно смотреть вечно: Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье – курьезное видео

Во время встречи с людьми в Запорожье президент Украины сорвал шапку с девушки. Мнения пользователей социальных сетей разделились относительно такого поведения Петра Порошенко.

Пока что именно стало причиной такого поступка президента Украины – неизвестно. Однако, соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале Татьяна Высоцкая.

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Татьяна удивилась насчет того, "что прокричала президенту девушка, что он так разозлился, что аж сорвал у нее с головы шапку". Мнения пользователей разделились относительно такого поступка Петра Порошенко. Одни глубоко недовольны, другие же пишут, что президент "просто здоровался, забирал руку и задел шапку".

Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что девушка кричала "почему вы преследуете Анатолия Шария?". Он экс-журналист, известный своими пророссийскими и украинофобскими взглядами.

Похоже, лавры Януковича не дают покоя. Ничего, скоро и ему пора бежать в Ростов придет,

– прокомментировал один из пользователей.

Смотрите видео как Петр Порошенко сорвал шапку с девушки:

Что известно про Анатолия Шария?

Он - видеоблогер, бывший журналист. Известный пророссийскими и украинофобскими взглядами и попыткой дискредитации Украины, что подтверждается заявлениями ряда украинских ресурсов, СБУ и Комитета освобождения политзаключенных. В 2014 году Шарий создал видеоблог на YouTube, где критикует украинскую власть, символику, атрибуты, СМИ, персоналии и события, связанные с Украиной. Наибольшую приверженность имеет среди российских и пророссийских зрителей. В 2012 году он покинул Украину, точное место жительства скрывает, заявлял, что получил политическое убежище в Литве.