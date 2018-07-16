На этой неделе Харьков может остаться без воды из-за нехватки хлора

В Харькове может не стать воды уже в эту субботу. Николаев, Кривой Рог, Житомир могут остаться без очищенной питьевой воды в августе.

Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий в эфире Громадського радио.

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Она отметила, что такая ситуация и с другими городами. Запасов хлора осталось на 17-20 дней. Бабий также добавила, что единственный производитель необходимого сырья "Днепразот" остановился на технологические ремонтные работы около двух месяцев назад, а потом просто не вышел на производство.

Она отметила, что водоканалы ищут альтернативные источники импорта, на случай, если "Днепразот" до вторника не продолжит работу.

"Уже пришли определенные поставки из Румынии, мы ведем переговоры с Польшей. Братислава подтвердила нам возможность отгрузки. То есть мы ищем альтернативу, чтобы ближайшие две недели перераспределить свои внутренние остатки хлора между нашими компаниями, одолжить друг другу, а затем перейти на импорт", – отметила она.

Ольга Бабий пояснила, что "Днепразот", которая специализировалась на производстве удобрений, соляной кислоты и хлора, прекратила производство из-за повышенной цены на газ.

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"Теперь, чтобы запустить производство хлора, все производственные и административные расходы им придется положить на производство хлора. Соответственно, из-за этого хлор должен подорожать в три раза. Если средне рыночная цена одной тонны жидкого хлора была 17-20 тысяч гривен, то сейчас она будет идти в разрезе от 42 до 56 тысяч гривен в зависимости от логистики", – отметила Бабий.

Сейчас "Днепразот" обратился в антимонопольный комитет, с ценовым вопросом. Антимонопольный комитет должен рассмотреть заявление "Днепроазот" и дать на него заключение.

Добавим, что из-за нехватки хлора в Украине могут прекратить производство такие компании, как Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg и другие предприятия.