На этот раз мопед: на "мосту Кличко" поймали пьяного правонарушителя – фото

Водитель с явными признаками опьянения решил прокатиться на электромопеде по велодорожке пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Теперь мужчине придется ответить перед судом.

Нарушителя сразу задержали правоохранители, об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции столицы.

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Ко всему, 31-летний мужчина не имел соответствующей водительской категории для управления мопедом. Инцидент произошел около 9 утра 22 сентября.

Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении,

– добавили правоохранители.

Теперь, помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен, на водителя ожидает суд. Он может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и на 1 год лишить права управления транспортными средствами.



Нарушитель на "мосту Кличко" / Фото Нацполиции

"Мост Кличко" – что о нем известно?

Это переправа, соединяющая два холма фактически в центре столицы: Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку построение моста является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, горожане окрестили сооружение "мостом Кличко".

Протяженность переправы – 210 метров, высота – 22 метра, ширина – отличается в разных местах (от 6 до 14 метров). На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

Открыли его 25 мая 2019 года. К слову, НАБУ начало уголовное производство из-за вероятной растраты денег или злоупотребления служебным положением во время строительства "моста Кличко". С ним все время происходят какие-то оказии: то трескается стекло, то выезжают машины.

Смотрите видео неудачи переправы: