На этот раз не "евробляхеры": в Черкасской области блокируют дорогу на Киев

Жители Смелы, что на Черкасщине, третий день блокируют трассу в Киев. Так люди решили выразить возмущение тарифам на газ.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

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Акция проходит на 198-м километре трассы Киев – Знаменка, что на выезде из Смелы в направлении Киева.

"Требования протестующих – несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в городе Смела. На месте происшествия обеспечение безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции", – отметили в агентстве.

Что не так с отопительным сезоном в Смеле?

Дело в долгах. Предыдущий поставщик тепла оставил долгов на 86 миллионов гривен. Их никто не платил, и в городе не могут разобраться, кто их должен заплатить. "Нафтогаз" заблокировал подачу голубого топлива до разрешения ситуации с огромной задолженностью.



14 ноября в городе из-за отсутствия на протяжении нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы. 15 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что Смеле будет предоставлено краткосрочный кредит в сумме 25 миллионов гривен для начала отопительного сезона. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, сейчас тепло в дома вернулось.



Но проблема осталась. Хотя тепло уже подали в дома и город возвращается к нормальной жизни, вопрос долгов до сих пор не решили. "Нафтогаз" продолжает требовать от городских властей взять на себя долг в 86 миллионов гривен частного предприятия, которое семь лет отапливало город. Суд против руководителя предприятия, который должен был состояться 19 ноября, перенесли, поскольку не все участники процесса присутствовали. Таким образом, сейчас городские котельные используют газ фактически незаконно, и люди боятся, что тепло снова отключат. А если город возьмет долг на себя, то выплачивать его придется из собственных карманов городу.



Людям такие перспективы не нравятся. Поэтому решили митинговать. 19 ноября на трассе Киев – Знаменка они установили палатки. Участники акции объявили протест бессрочным.