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      На Юношеской Олимпиаде-2018 представители Украины завоевали 23 медали

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      Екатерина Чорний
      Екатерина Чорний

      В аргентинском Буэнос-Айресе завершились III летние Юношеские Олимпийские игры, на которых Украину представляли 55 атлетов в 22 видах спорта. Они получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.

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      Вспомним каждого, кто подарил радость победы и гордость за свою страну:

      Золотые медали:

      Екатерина Чорний – фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство),
      Назар Чепурный – спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики),
      Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка),
      Валерия Иваненко – легкая атлетика (метание молота),
      Михаил Кохан – легкая атлетика (метание молота),
      Ярослава Магучих – легкая атлетика (прыжки в высоту).

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      Серебряные медали:

      Денис Кесиль – плавание (200 м баттерфляем),
      Анастасия Прозорова – бадминтон (командное первенство),
      София Лискун – прыжки в воду (вышка, 10 м),
      Оксана Чудик – вольная борьба (весовая категория до 65 кг),
      Назар Чепурный – спортивная гимнастика (опорный прыжок),
      Кристина Погранична – художественная гимнастика (многоборье),
      Тарас Бондарчук – бокс (весовая категория до 60 кг),
      Максим Галиничев – бокс (весовая категория до 56 кг)

      Бронзовые медали:

      Олег Вередиба – дзюдо (весовая категория до 55 кг),
      Дмитрий Гонта – пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м),
      Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика (многоборье и вольные упражнения),
      Олег Дорощук – легкая атлетика (прыжки в высоту),
      Владислав Остапенко – вольная борьба (весовая категория до 55 кг),
      София Лискун – прыжки в воду (смешанные командные соревнования),
      Дарья Плохотнюк и Александр Мадей – спортивная акробатика (смешанные пары).

      Стоит отметить, что эти спортсмены могут представлять Украину на олимпийских аренах Токио-2020, Париж-2024 и других важных соревнованиях.

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      Национальная сборная Украины возвращается домой в понедельник, 22 октября.

      Теги: Спорт Юношеские Олимпийские игры
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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