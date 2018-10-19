На Юношеской Олимпиаде-2018 представители Украины завоевали 23 медали

В аргентинском Буэнос-Айресе завершились III летние Юношеские Олимпийские игры, на которых Украину представляли 55 атлетов в 22 видах спорта. Они получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.

Читайте также: Стало известно, кто будет знаменосцем сборной Украины на закрытии юношеской Олимпиады-2018

Вспомним каждого, кто подарил радость победы и гордость за свою страну:

Золотые медали:

Екатерина Чорний – фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство),

Назар Чепурный – спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики),

Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка),

Валерия Иваненко – легкая атлетика (метание молота),

Михаил Кохан – легкая атлетика (метание молота),

Ярослава Магучих – легкая атлетика (прыжки в высоту).

Читайте также: Украинец зажег сеть танцами с медалью после победы на юношеской Олимпиаде: видео

Серебряные медали:

Денис Кесиль – плавание (200 м баттерфляем),

Анастасия Прозорова – бадминтон (командное первенство),

София Лискун – прыжки в воду (вышка, 10 м),

Оксана Чудик – вольная борьба (весовая категория до 65 кг),

Назар Чепурный – спортивная гимнастика (опорный прыжок),

Кристина Погранична – художественная гимнастика (многоборье),

Тарас Бондарчук – бокс (весовая категория до 60 кг),

Максим Галиничев – бокс (весовая категория до 56 кг)

Бронзовые медали:

Олег Вередиба – дзюдо (весовая категория до 55 кг),

Дмитрий Гонта – пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м),

Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика (многоборье и вольные упражнения),

Олег Дорощук – легкая атлетика (прыжки в высоту),

Владислав Остапенко – вольная борьба (весовая категория до 55 кг),

София Лискун – прыжки в воду (смешанные командные соревнования),

Дарья Плохотнюк и Александр Мадей – спортивная акробатика (смешанные пары).

Стоит отметить, что эти спортсмены могут представлять Украину на олимпийских аренах Токио-2020, Париж-2024 и других важных соревнованиях.

Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

Национальная сборная Украины возвращается домой в понедельник, 22 октября.