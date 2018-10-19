На Юношеской Олимпиаде-2018 представители Украины завоевали 23 медали
В аргентинском Буэнос-Айресе завершились III летние Юношеские Олимпийские игры, на которых Украину представляли 55 атлетов в 22 видах спорта. Они получили 23 медали (7-8-8) в 13 видах спорта.
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Вспомним каждого, кто подарил радость победы и гордость за свою страну:
Золотые медали:
Екатерина Чорний – фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство),
Назар Чепурный – спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики),
Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка),
Валерия Иваненко – легкая атлетика (метание молота),
Михаил Кохан – легкая атлетика (метание молота),
Ярослава Магучих – легкая атлетика (прыжки в высоту).
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Серебряные медали:
Денис Кесиль – плавание (200 м баттерфляем),
Анастасия Прозорова – бадминтон (командное первенство),
София Лискун – прыжки в воду (вышка, 10 м),
Оксана Чудик – вольная борьба (весовая категория до 65 кг),
Назар Чепурный – спортивная гимнастика (опорный прыжок),
Кристина Погранична – художественная гимнастика (многоборье),
Тарас Бондарчук – бокс (весовая категория до 60 кг),
Максим Галиничев – бокс (весовая категория до 56 кг)
Бронзовые медали:
Олег Вередиба – дзюдо (весовая категория до 55 кг),
Дмитрий Гонта – пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м),
Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика (многоборье и вольные упражнения),
Олег Дорощук – легкая атлетика (прыжки в высоту),
Владислав Остапенко – вольная борьба (весовая категория до 55 кг),
София Лискун – прыжки в воду (смешанные командные соревнования),
Дарья Плохотнюк и Александр Мадей – спортивная акробатика (смешанные пары).
Стоит отметить, что эти спортсмены могут представлять Украину на олимпийских аренах Токио-2020, Париж-2024 и других важных соревнованиях.
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Национальная сборная Украины возвращается домой в понедельник, 22 октября.