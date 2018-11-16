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      На какие интимные темы стоит говорить с парнями в период пубертата: рекомендации секс-педагога

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      Секс-педагог Юлия Ярмоленко обнародовала темы, на которые следует говорить с мальчиками в возрасте 9-11 лет
      Секс-педагог Юлия Ярмоленко обнародовала темы, на которые следует говорить с мальчиками в возрасте 9-11 лет / Соцсети

      Одним из важных аспектов в воспитании ребенка является, в том числе, и сексуальное образование. Начинать говорить на такие темы следует с раннего возраста, чтобы потом дети не боялись и были готовы к разным ситуациям. К примеру, мальчикам в возрасте от 9 до 11 лет (именно в это время происходит их половое созревание) будет не лишним объяснить, что такое эрекция или поллюции.

      Об этом пишет секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

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      Итак, она предлагает, что, прежде всего, таким младшим подросткам стоит рассказать, что такое эрекция и что делать, когда она возникает в публичном месте.

      "В подростковом возрасте спонтанных эрекций становится больше. Круто, если папа расскажет, что делать, когда эрекция случилась в публичном месте. Второй вариант – предложить посмотреть обучающее видео на эту тему", – отметила специалист и продемонстрировала одно из обучающих видео по эрекции.

      Как вести себя, когда случается эрекция: обучающее видео

      Также, убеждает Юлия Ярмоленко, говорить с мальчиками в возрасте 9-11 лет следует и о припухлости груди.

      "Припухлость груди возникает между 10 и 13 годами из-за перестройки гормонального фона. Пройдет в течение двух лет без каких-либо препаратов и вмешательств", – констатирует она.

      В то же время педагог вспомнила недавний случай во время лекции, которую читала группе младших подростков (11-13 лет) и на которой подняла этот вопрос.

      "Рассказала, что у мальчиков тоже начинает расти грудь, и это нормально. И что лечить не нужно, и через два года припухлость пройдет сама собой. В итоге в аудитории наступает полная тишина, глаза округляются. И вдруг трое облегченно вздыхают. "Вы точно в этом уверены?"– "Точно!". Один мальчик крестится и говорит: "Спасибо тебе, Господи!"– отметила специалист.

      Еще одна важная тема, которую, по словам секс-педагога, не следует замалчивать, – это поллюции, или мокрые сны.

      "Случаются в 10-14 лет. К сожалению, не все мальчики готовы к подобному и не знают, что это и зачем. Некоторые пугаются и идут в гугл с запросом "странные выделения из члена". Вы представляете варианты ответов?" – подчеркивает специалист.

      Как объясняет Юлия Ярмоленко, поллюция – это свидетельство того, что в яичках начали созревать сперматозоиды, то есть теоретически парень уже может стать отцом.

      "Хорошо, если в контексте поллюций родители поднимут и тему гигиены, сказав что-то вроде: "Ничего страшного, если испачкается пижама или постельное белье – стиралка с этим отлично справится. Твоя задача просто бросить белье в стиральную машину", – добавляет она.

      Сексуальна освіта, хлопці, Ярмоленко, секс, статеве дозрівання, пубертат, поради

      Также эксперт рекомендует приобрести книгу Ника Фишера "У тебя мужское достоинство".

      "Хотя она имеет много недостатков, но это – одно из лучших изданий для юношей о физиологии, пубертате, размерах пениса, яичек, эрекции, поллюциях, заболеваниях, подростковом сексе, гармонии и эмоциях на нашем книжном рынке", – подытожила секс-педагог.

      Напомним, ранее Юлия Ярмоленко назвала 5 основных причин, почему дети замалчивают свои проблемы и не обращаются за помощью к родителям.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Мужское здоровье Дети Секс Здоровая жизнь Здоровье Психология
      Источник: 24 канал
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