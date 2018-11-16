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      На какие лекарственные препараты отменен запрет: Гослекслужба выдала распоряжение

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      Гослекслужба отменила запрет на два популярных лекарственные препараты: "Неотризол" и "Клопидогрел"
      Гослекслужба отменила запрет на два популярных лекарственные препараты: "Неотризол" и "Клопидогрел" / Соцсети

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на основании положительных результатов дополнительных исследований отменила временный запрет на вагинальные таблетки "Неотризол" и профилактическое средство против инфаркта и инсульта "Клопидогрел".

      Соответствующие документы появились на официальном сайте ведомства.

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      Что касается "Неотризола", то говорится о серии Е17172 и EN018001A1. Производителем этого лекарственного средства является индийская компания "Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед" (Индия). Выпускается он в картонной коробке, в которой содержится по одному блистеру в составе 8 таблеток вместе с аппликатором.

      "Неотризол" применяется для лечения комбинированных гинекологических заболеваний, таких как бактериальный вагиноз и вагинит, вызванных Candida albicans, а также смешанных инфекций (трихомонады, анаэробная инфекция, включая гарднереллы и дрожжеподобные грибы).

      Добавим, что этот препарат был временно запрещен в августе из-за несоответствия требованиям аналитической нормативной документации к его регистрационного удостоверения по показателю "Идентификация – ТСХ – неомицина сульфат" (на пластине отсутствует пятно красного цвета на хроматограмме раствора 1).

      Неотризол, Клопідогрель, ліки, медицина, тимчасова заборона, Держлікслужба
      В Украине отменили временный запрет на "Неотризол" и "Клопидогрел"

      Также разрешена реализация и применение "Клопидогреля" серии 20517: производитель – "Опытный завод "ГНЦЛС"(Украина). Выпускается он в картонной коробке, в которой содержится 3 блистера по 10 таблеток.

      Временно запрещено это лекарственное средство было в октябре, а основанием стало несоответствие требованиям методов контроля качества в регистрационном удостоверении препарата по показателям "Растворение", "Однородность дозированных единиц".

      Напомним, недавно Гослекслужба сняла временный запрет на такие препараты: "Кальций-Д3 Никомед Форте" (профилактика и лечение дефицита кальция и витамина D), спрей от насморком "Назо-спрей" и "Эвкалипта настойка"(лечение воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта).

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      Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства Медицина Женское здоровье
      Источник: 24 канал
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