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      На какие нарушениях в организме указывает храп

      138 Читати новину українською
      Храп
      Храп / groupon.com

      Ученые из Австралии выяснили, что люди, страдающие храпом, имеют большие проблемы с памятью.

      Ученые попросили 44 добровольцев с апноэ и 44 здоровых человека вспомнить свое детство, подростковый период и недавнее прошлое. Среди первой группы хорошо воспроизвести воспоминания смогли лишь 18,9%, а среди второй – 53,3%, говорится в результатах исследования.

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      Затрудненный храп и апноэ характеризуется прерывистым дыханием во время сна. Человек может не дышать несколько секунд, а таких эпизодов за всю ночь бывает несколько сотен. Это вызывает серьезное кислородное голодание и сильно вредит здоровью.

       
      Апноэ – что это?
      Временное прекращение дыхательных движений, обусловленное торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего – в результате усиленной вентиляции легких (после усиленного произвольного или искусственного дыхания).

      Выводы ученых подтвердило сканирование мозга. 

      Хропіння
      Храп вредит мозгу

      "Пациенты с апноэ теряют много серого вещества в тех областях, которые ассоциированы с памятью о самом себе", – рассказала исследовательница Мелинда Джексон.

      Кроме плохой памяти, осложненный храп повышает риск развития депрессии, болезни Альцгеймера и ухудшает психическое здоровье в целом.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
      Источник: 24 Канал
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