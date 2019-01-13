На каких спортсменов и клубы чаще всего делали ставки украинцы: интересная статистика

Специалисты букмекерской конторы "Фаворит Спорт" проанализировали популярные виды спорта среди украинцев и определили самых популярных и прибыльных представителей в различных категориях.

Футбол

Английский "Ливерпуль" – самая популярная команда прошлых лет по некоторым прогнозам среди украинских болельщиков. Второе место занимает "Барселона", третье – "Манчестер Сити".

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Интересно, что мадридский "Реал" только шестой в этом рейтинге. При этом "Ливерпуль" лидирует и по общей сумме ставок в денежном эквиваленте. Вслед за ним расположились "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Лидеры отечественного футбола – "Динамо" и "Шахтер". Так же следует выделить полтавскую "Ворсклу", "Мариуполь" и луганскую "Зарю". Все клубы в 2018 году участвовали в еврокубках.

Тенисс

В упорной борьбе самым популярным в теннисе оказался Новак Джокович. Совсем немного ему уступил Рафаэль Надаль. Роджер Федерер занял пятую позицию. Примечательно, что в десятке оказались сразу три представительницы WTA – Анжелика Кербер, Симона Халеп, Каролина Возняцки.

Среди украинских спортсменов следует отметить Элину Свитолину и Лесю Цуренко, третья позиция у Сергея Стаховского.

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Наиболее "выигрышными" для украинцев оказались австралиец Ник Кирьос и Николоз Басилашвили из Грузии. Матчи с их участием принесли наибольшее количество побед в прошлом году. Пятерку лидеров замыкает Лина Глушко из Израиля.

Бокс и MMA

Все бои Александра Усика стали лидерами по общему количеству прогнозов. Разбавить "пьедестал" украинца удалось лишь поединку Хабиб Нурмагомедов – Конор МакГрегор.

А вот украинец Александр Гвоздик является наиболее "удачливым" для наших любителей спорта. В 2018 году бой Гвоздик – Стивенсон принес наибольшие выигрыши украинцам.

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Биатлон

В "стреляющих лыжников", ожидаемо, самой популярной персоной стал Мартен Фуркад. Француз заметно опережает Йоханнеса Бё, идущего вторым. В десятку по популярности вошли сразу две украинки – Вита Семеренко и Юлия Джима.

Наибольшее число побед болельщикам в 2018 году принесли норвежка Сюнневе Сулемдал и шведский биатлонист Фредрик Линдстрем.

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