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На каких зарубежных сайтах зачастую закупаются украинцы – рейтинг

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На каких зарубежных сайтах зачастую закупаются украинцы
На каких зарубежных сайтах зачастую закупаются украинцы / Фото из открытых источников

Украинцы активно закупают продукцию на зарубежных сайтах, при чем доля доставок с зарубежных интернет-магазинов растет – за последние полгода она возросла в 2,5 раза.

Сервис доставки "Новая почта" обнародовал рейтинг иностранных сайтов, где чаще всего покупают продукцию украинцы, пишет ain.ua.

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В компании назвали 10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса:

  1. eBay
  2. Amazon
  3. 6pm
  4. Carter's
  5. Victoria's Secret
  6. Gap
  7. Walmart
  8. Sephora
  9. Michael Kors
  10. H & M

Также в сервисе заметили, что чаще всего на этих сайтах покупают электронику, одежду и детские товары из интернет-магазинов США, Италии, Великобритании и Польши.

В "Новой почте" считают, что прирост иностранных заказов объясняется развитием рынка электронной коммерции – украинцы все активнее делают онлайн-покупки не только в интернет-магазинах, но и через социальные сети.

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Теги: Техно Интернет Новая почта
Источник: 24 Канал
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