На каких зарубежных сайтах зачастую закупаются украинцы – рейтинг

Украинцы активно закупают продукцию на зарубежных сайтах, при чем доля доставок с зарубежных интернет-магазинов растет – за последние полгода она возросла в 2,5 раза.

Сервис доставки "Новая почта" обнародовал рейтинг иностранных сайтов, где чаще всего покупают продукцию украинцы, пишет ain.ua.

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В компании назвали 10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса:

eBay Amazon 6pm Carter's Victoria's Secret Gap Walmart Sephora Michael Kors H & M

Также в сервисе заметили, что чаще всего на этих сайтах покупают электронику, одежду и детские товары из интернет-магазинов США, Италии, Великобритании и Польши.

В "Новой почте" считают, что прирост иностранных заказов объясняется развитием рынка электронной коммерции – украинцы все активнее делают онлайн-покупки не только в интернет-магазинах, но и через социальные сети.

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