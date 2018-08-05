На каких зарубежных сайтах зачастую закупаются украинцы – рейтинг
Украинцы активно закупают продукцию на зарубежных сайтах, при чем доля доставок с зарубежных интернет-магазинов растет – за последние полгода она возросла в 2,5 раза.
Сервис доставки "Новая почта" обнародовал рейтинг иностранных сайтов, где чаще всего покупают продукцию украинцы, пишет ain.ua.
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В компании назвали 10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса:
- eBay
- Amazon
- 6pm
- Carter's
- Victoria's Secret
- Gap
- Walmart
- Sephora
- Michael Kors
- H & M
Также в сервисе заметили, что чаще всего на этих сайтах покупают электронику, одежду и детские товары из интернет-магазинов США, Италии, Великобритании и Польши.
В "Новой почте" считают, что прирост иностранных заказов объясняется развитием рынка электронной коммерции – украинцы все активнее делают онлайн-покупки не только в интернет-магазинах, но и через социальные сети.
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