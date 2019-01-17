На каком языке будут проводить богослужения после перехода церкви к ПЦУ: ответ архиерея

Украинцев пугают, что после перехода церквей Московского патриархата к Православной церкви Украины, все службы будут проводиться только на украинском языке, а праздник Рождества могут перенести на другую дату. В то же время священнослужители успокаивают – это не должно измениться.

Об этом рассказал архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Процедура перехода церквей к другим приходам: кто из нардепов голосовал против

Он отметил, что как совершали богослужения на украинском, и церковнославянском языках, так они будут проводиться и в дальнейшем, никаких предубеждений по этому поводу нет, ведь людям нравятся богослужения именно на этих языках.

Никто из руководства Православной церкви Украины никогда и никого не будет заставлять совершать богослужения на украинском языке. Да, украинский язык является прерогативным (имеющий преимущества – 24), однако в ПЦУ язык церковного служения может быть любым, главное, чтобы он был языком той общины, на которой она общается. Бог понимает любой язык, и мы его понимаем на разных языках,

– подчеркнул архиерей.

Александр Драбинко заверил, что перенос Рождества не произойдет, пока даже нет речи о переносе этого или остальные праздников на другие даты. Это уже "страшилки", которые звучат уже не первый год и безосновательны.

Накануне 24 канал сообщал, что уже около 70 приходов уже перешли к Православной церкви Украины. Однако архиерей заявил, что эта цифра на сегодня занижена.

Множество приходов уже изъявили свое желание о присоединении к ПЦУ, но нет законодательной основы, которая это юридически оформила. В ближайшее время она должна появиться, поэтому это количество увеличится. Некоторые церкви планируют переход после праздников или даже после выборов 2019 года, каждый для себя это откладывает на определенное время, однако этот закон будет заставлять священников обращать внимание на то, что хочет делать именно община,

– добавил Александр Драбинко.

Напомним, что 17 января Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организациях". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам.

Какие механизмы перехода религиозных общин в других приходов прописаны в законе?

Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимают на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.