На каком этапе подготовка к переговорам лидеров стран "нормандской четверки": комментарий Кремля

В России утверждают, переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время не состоятся, также неизвестной остается их дата. Правда, предпосылки к встрече помощников президентов Украины, России, Франции и Германии все же есть.

Как отметил спикер российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, дата переговоров на высшем уровне в нормандском формате пока что неопределена. Также нет конкретного плана относительно ее параметров. Правда, убеждает он, встреча помощников президентов "нормандской четверки" должна состояться в ближайшее время.

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"Существуют определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов. Собственно там и будет идти на экспертном уровне подготовка. Вся эта работа сейчас продолжается", – добавил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, для подготовки встречи лидеров стран "нормандского формата" следует провести серьезную работу на экспертном уровне.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой провести переговоры с Россией относительно конфликта на Донбассе в новом формате – в частности, он предлагал к ним привлечь президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции. Впоследствии украинский гарант призвал лидеров стран "нормандской четверки как можно скорее собраться. Произошло это после очередного смертельно обстрела украинских позиций на Донбассе и гибели четырех морпехов.

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Что такое Нормандский формат?

Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Назвали их нормандским форматом потому что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии.



"Нормандский формат" предусматривает переговоры как на уровне руководителей государств, так и на уровне руководителей МИД. В его рамках, в частности, происходят телефонные разговоры и встречи.



Последний раз четырехсторонние переговоры лидеров в таком формате состоялись в 2016 году, после этого работа нормандской четверки была заморожена. Дело в том, что российский президент Владимир Путин отказался их посещать, поэтому стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.