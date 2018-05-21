На каком месяце беременности женщина начинает ощущать движения малыша

Многие будущие мамочки волнуются, что долго не чувствуют движений ребеночка. Медики рассказали, когда женщина должна почувствовать первые движения малыша.

Уже с 8-й недели младенец начинает совершать хаотичные мелкие движения, но почувствовать их очень трудно. Активно двигаться плод начинает на 20-й неделе, передает Nashamama.

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А вот женщины, которые рожают не впервые, могут начать ощущать движения плода на 18-й неделе.

Кроме того, чувствительность сильно зависит от подкожно-жировой клетчатки женщины – если она тонкая, то некоторые смогут почувствовать движения плода на 16-17 неделе, а если толще — на неделю позже.

Беременные женщины рассказывают, что ощущение похоже на "бабочек в животе". Сначала они слабы, а потом чувствуются сильнее. К слову, наиболее активным малыш становится с 24-й до 32-й недели, поскольку ребенок быстро начинает расти.