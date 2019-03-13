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      На камерной сцене театра имени Франко состоялась премьера спектакля "Посторонние среди нас"

      Новая тема 14 Читати новину українською

      Любовь и внимание – лучшее лекарство от болезни.

      На камерной сцене театра имени Франко состоялась премьера спектакля "Посторонние среди нас". Режиссер постановки говорит, что уже само название раскрывает идею произведения. Ведь речь идет о том, как родные становятся чужими и наоборот.

      "Часто жизнь обделяет нас самым ценным – общением. Болезни, усталость. Будто говорят человеку – ты закончился, тебя уже нет. А Бог, в самых трудных ситуациях, дарит счастье. Люди, которые обделены, которые больные Альцгеймером, находят друг друга", – рассказал режиссер-постановщик Петр Ильченко.

      На сцене не увидеть массивных декораций и реквизита. Здесь главные эмоции и переживания.

      В течение двух актов зрители будут наблюдать за событиями, которые развиваются в интернате для пациентов, больных Альцгеймером. По сценарию, от родных их отделяет стена непонимания, хотя их жизнь полна настоящих чувств.

      "Первый период мы были в панике, не знали, с какой стороны подойти... Постепенно, постепенно начали. Работа была сложной и вместе с тем интересной. Потому что всегда интересно познавать что-то не познанное", – поделилась народная артистка Украины Галина Яблонская.

      "Эти люди живут среди нас. Что с ними делать? Вылечить невозможно. Конечно, спектакль не только об этом. Он о том, что люди в таком состоянии увидели друг друга и влюбились", – рассказал народный артист Украины Олег Шаварский.

      Пьесу "Посторонние среди нас" написал драматург из Канады Аарон Бушковски. Там спектакль идет уже 20 лет. На украинской сцене его поставили впервые. Следующий показ состоится на камерной сцене театра Франко 24 марта.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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