"На каникулах отправлять студентов в армию": Лукашенко обещает бороться с уклонением от призыва

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел очень неожиданный способ, чтобы решить проблему уклонения от срочной воинской службы в стране. Белорусский лидер хочет отправлять студентов в армию во время летних каникул.

Об этом сообщает государственное агентство "БЕЛТА".

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Президент Беларуси отмечает, что после завершения высшего образования потенциальные призывники уклоняются от службы.

"Косить от армии – потом не знаю, с кем ты женишься. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им даем отсрочку, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут различные способы...", – подчеркнул он.

Лукашенко отмечает, что отправлять студентов в армию можно на несколько месяцев во время летних каникул. Так, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго – освоить военную специальность.

После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порошок, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее,

– добавил белорусский лидер.

Президент отметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция – защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пообещал выдать оружие в каждую белорусскую семью, к тому же, не только мужчинам, но и пенсионерам, детям, женщинами.