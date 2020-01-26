На карантин из-за ОРВИ закрыли все школы и детские сады в Запорожье

В Запорожской области власти на местах решили приостановить обучение в школах и детских садах. Причина – высокий уровень заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Какова ситуация в школах Запорожской области

Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава, в основном говорится о Бердянске. Здесь временно приостановили обучение во всех школах и детских садах с 25 января по 31 января 2020 года. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Кроме того, полностью прекратили обучение в 4 школах Запорожской области:

Тимошовская общеобразовательная школа (СОШ) Михайловского района;

Молочанская ЗОШ Токмацкого района;

Владовская ЗОШ Черниговского района;

Новоалексеевский учебно-воспитательный комплекс (УВК) Приморского района.

В то же время за приказами руководителей территориальных отделов образования (ТПО) частично прекратили обучение в 51 классе 27-ми школ области: Из них

23 учебных заведения располагаются в Запорожье,

остальные – в Васильевском, Вольнянском, Запорожском и Черниговском районах.

Всего в школах области количество отсутствующих выросло. Если сравнивать с прошлой неделей (13 – 19 января), этот показатель составляет 8,4% против 5,8%. Из-за ОРВИ отсутствовали 6,3% учеников (на прошлой неделе было 4,3%).

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Какова ситуация в детсадах Запорожской области

Насчет детских садов, то в Запорожской области прекратили обучение в 7 таких заведениях в 8 группах:

Запорожье:

2 группы – №14;

по 1 группе – №244, №282, №235, №286 и №229.

Также на карантин закрыта дошкольная группа Хмельницкого УВК Черниговского района.

По уровню заболеваемости среди дошкольников, то в течение недели 10 – 16 января этот показатель составляет 7% (против 6,3% в течение предыдущей недели). Из-за ОРВИ детсады не посещают 5% детей, зато с 13 по 19 января было 4,5%.

К слову, с 27 января из-за эпидемии гриппа и угрожающей ситуации, как следствие, начнут закрывать все учебные заведения в Житомире. Карантин продлится до 5 февраля. До этого в городе зафиксировали пять смертей от вируса.