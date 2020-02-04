На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды

Погода в Киеве в ближайшие дни сильно ухудшится, ожидается похолодание и снегопады. 5 февраля в столице может насыпать до 10 сантиметров снега, а на дорогах образуется гололед. Поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать ряд правил, чтобы уберечь свою жизнь во время непогоды.

Что говорят синоптики о непогоде в Киеве

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что непогода в столице будет бушевать из-за влияния южного циклона. Киевлянам будут досаждать снегопады и шквалы северо-восточного ветра.

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Кроме того, из-за осложнения погодных условий в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 сантиметров,

– говорится в прогнозе.



Предупреждение Укргидрометцентра о непогоде в Киеве и Украине 5 февраля

Советы от КГГА из-за непогоды

Киевская городская госадминистрация призывает водителей быть осторожными на дорогах столицы и не парковать авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости на собственном авто и отдавать предпочтение общественному транспорту,

– отметили в КГГА.

Кроме того, власти просят киевлян и гостей столицы быть осторожными во время гололеда, чтобы избежать травм и аварий.

Что надо делать водителям во время непогоды:

соблюдать скоростной режим и дистанцию;

отказаться от рискованных маневров, которые при непогоде могут вызвать аварию;

при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снизить скорость до минимума;

включить габаритные огни или противотуманные фонари;

не использовать транспорт с летними шинами.

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Что надо делать пешеходам во время непогоды:​