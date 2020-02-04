На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды
Погода в Киеве в ближайшие дни сильно ухудшится, ожидается похолодание и снегопады. 5 февраля в столице может насыпать до 10 сантиметров снега, а на дорогах образуется гололед. Поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать ряд правил, чтобы уберечь свою жизнь во время непогоды.
Что говорят синоптики о непогоде в Киеве
Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что непогода в столице будет бушевать из-за влияния южного циклона. Киевлянам будут досаждать снегопады и шквалы северо-восточного ветра.
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Кроме того, из-за осложнения погодных условий в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.
5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 сантиметров,
– говорится в прогнозе.
Предупреждение Укргидрометцентра о непогоде в Киеве и Украине 5 февраля
Советы от КГГА из-за непогоды
Киевская городская госадминистрация призывает водителей быть осторожными на дорогах столицы и не парковать авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости на собственном авто и отдавать предпочтение общественному транспорту,
– отметили в КГГА.
Кроме того, власти просят киевлян и гостей столицы быть осторожными во время гололеда, чтобы избежать травм и аварий.
Что надо делать водителям во время непогоды:
- соблюдать скоростной режим и дистанцию;
- отказаться от рискованных маневров, которые при непогоде могут вызвать аварию;
- при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снизить скорость до минимума;
- включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- не использовать транспорт с летними шинами.
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Что надо делать пешеходам во время непогоды:
- ходить не спеша, ноги следует слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;
- не держать руки в карманах, это увеличивает возможность упасть или получить тяжелую травму – перелом, сотрясение мозга;
- размахивать руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед стоит попробовать быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падение все же не избежать – лучше напрячь мышцы, сгруппироваться, а после касания земли попробовать перекатиться. Тогда сила удара будет меньше;
- быть внимательными на тротуаре, ведь во время непогоды автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- не стоит переходить дорогу перед транспортом, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходить металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.