17:42
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды

      0 Читати новину українською
      КГГА дала советы водителям и пешеходам из-за непогоды в Киеве / atbrovary.org

      Погода в Киеве в ближайшие дни сильно ухудшится, ожидается похолодание и снегопады. 5 февраля в столице может насыпать до 10 сантиметров снега, а на дорогах образуется гололед. Поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать ряд правил, чтобы уберечь свою жизнь во время непогоды.

      Что говорят синоптики о непогоде в Киеве

      Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что непогода в столице будет бушевать из-за влияния южного циклона. Киевлянам будут досаждать снегопады и шквалы северо-восточного ветра.

      Важно: Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды

      Кроме того, из-за осложнения погодных условий в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

      5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 сантиметров,
      – говорится в прогнозе.


      Предупреждение Укргидрометцентра о непогоде в Киеве и Украине 5 февраля

      Советы от КГГА из-за непогоды

      Киевская городская госадминистрация призывает водителей быть осторожными на дорогах столицы и не парковать авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

      Столичные власти призывают водителей не выезжать без необходимости на собственном авто и отдавать предпочтение общественному транспорту,
      – отметили в КГГА.

      Кроме того, власти просят киевлян и гостей столицы быть осторожными во время гололеда, чтобы избежать травм и аварий.

      Что надо делать водителям во время непогоды:

      • соблюдать скоростной режим и дистанцию;
      • отказаться от рискованных маневров, которые при непогоде могут вызвать аварию;
      • при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снизить скорость до минимума;
      • включить габаритные огни или противотуманные фонари;
      • не использовать транспорт с летними шинами.

      К теме: Последствия теплой зимы: в Украине зафиксировали редкое природное явление

      Что надо делать пешеходам во время непогоды:​

      • ходить не спеша, ноги следует слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;
      • не держать руки в карманах, это увеличивает возможность упасть или получить тяжелую травму – перелом, сотрясение мозга;
      • размахивать руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
      • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед стоит попробовать быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
      • если падение все же не избежать – лучше напрячь мышцы, сгруппироваться, а после касания земли попробовать перекатиться. Тогда сила удара будет меньше;
      • быть внимательными на тротуаре, ведь во время непогоды автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
      • не стоит переходить дорогу перед транспортом, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
      • обходить металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.

      via GIPHY

       

      Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      сегодня
      5679
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Здоровье Транспорт Снег в Украине Непогода в Украине КГГА Новости Киева Авто
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:21 Смогут ли люди с судимостью владеть оружием после его легализации, – мнение юриста
      Ірина Поліщук 33
      сегодня , 16:43 Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян
      Дмитро Гнап 134
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      294
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      379
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 295
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук