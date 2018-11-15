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      На Киевщине авто на еврономерах сбило 2 детей: водитель скрылся с места происшествия

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      Побитое после аварии авто
      Побитое после аварии авто / Пресс-служба Нацполиции Украины

      В среду, 14 ноября, в селе Качалы Киевской области автомобиль темного цвета наехал на 2 детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После инцидента автомобиль быстро скрылся с места аварии.

      Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

      На поиски пропавшего автомобиля были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов. Уже через несколько часов на автодороге Киев – Ковель патрульные заметили авто Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию полицейских водитель не остановился и начал убегать.

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      Убежать злоумышленнику не удалось – в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля была оторванная передняя решетка. За рулем находился 37-летний житель города Буча под хмельком, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле,
      отметили в полиции.

      Что касается детей, то в результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ей сделали операцию, и сейчас в реанимационном отделении за жизнь ребенка борются врачи. 8-летний брат девочки тоже находится в больнице с переломом правой ноги.

      Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали водителя. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Продолжается следствие.

      Теги: Аварии и ДТП Полиция Новости Украины Алкоголь Криминальные новости Новости Киева Дети и несовершеннолетние Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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