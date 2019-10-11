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      На Киевщине автомобиль сбил ребенка прямо на пешеходном переходе: жуткое видео

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      ДТП на Киевщине
      ДТП на Киевщине / tsn.ua

      В селе Белогородка Киевской области произошло ужасное ДТП. Водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

      На видео, которое правоохранители изъяли с камер наблюдения, видно, как девочка долгое время стояла на тротуаре, чтобы перейти дорогу. Однако, ни одна из машин не хотела пропускать школьницу.

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      В конце концов она решила перебежать пешеходный переход, потому что ей показалось, что авто приближается еще далеко. Однако не успела. Водитель легковушки мчался на такой скорости и даже не затормозил перед переходом, что сбил школьницу.

      Аварія на Київщині
      Момент ДТП

      Видео момента аварии с камер наблюдения опубликовала полиция Киевщины в фейсбуке. К счастью, девочка осталась жива, сейчас она находится в больнице. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.

      Смотрите видео: страшная авария на Киевщине

       

      К сожалению, это не единственный случай, когда ребенка сбивают на пешеходном переходе. Недавно в столице случилась жуткая авария. Маршрутка, несмотря на красный свет и запрет двигаться, поехала прямо на людей, которые спокойно ступили на зебру, чтобы перейти дорогу.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Полиция
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