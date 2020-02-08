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      На Киевщине бывшие полицейские варили наркотики: фото мощной лаборатории

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      В Обухове действовала нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими / фото СБУ

      Мощная нарколаборатория действовала на окраине Обухова на Киевщине. Там изготовляли метадон и амфетамин, продавали его по всей Украине. Среди организаторе бизнеса – двое бывших полицейских.

      Они обустроили лабораторию на окраине города в промышленном помещении. На месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 килограммов амфетамина. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Смотрите также: Полиция разоблачила контрабанду наркотиков в Украину: изъято "товара" на 1,5 миллиона гривен

      "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей Украине. За полученные деньги члены группировки покупали дома, квартиры и элитные авто,
      – говорится в сообщении.

      Во время обысков в нарколаборатории правоохранители изъяли более 2 килограммов метадона и 3,5 килограмма амфетамина.

      Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 миллиона гривен.

      Наркотики, найденные в лаборатории/ фото СБУ

      Оборудование наркодельцов/ фото СБУ

      Также правоохранители обнаружили 4,7 килограммов метадона в жидком состоянии. Наркотик находился в процессе обработки.

      Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

      Нарколаборатория в Обухове/ фото СБУ


      Нарколаборатория в Обухове, где изготовляли амфетамин и метадон/ фото СБУ
       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Киева Наркотики СБУ
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