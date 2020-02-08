На Киевщине бывшие полицейские варили наркотики: фото мощной лаборатории

Мощная нарколаборатория действовала на окраине Обухова на Киевщине. Там изготовляли метадон и амфетамин, продавали его по всей Украине. Среди организаторе бизнеса – двое бывших полицейских.

Они обустроили лабораторию на окраине города в промышленном помещении. На месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 килограммов амфетамина. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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"Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей Украине. За полученные деньги члены группировки покупали дома, квартиры и элитные авто,

– говорится в сообщении.

Во время обысков в нарколаборатории правоохранители изъяли более 2 килограммов метадона и 3,5 килограмма амфетамина.

Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 миллиона гривен.

Наркотики, найденные в лаборатории/ фото СБУ

Оборудование наркодельцов/ фото СБУ

Также правоохранители обнаружили 4,7 килограммов метадона в жидком состоянии. Наркотик находился в процессе обработки.

Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Нарколаборатория в Обухове/ фото СБУ