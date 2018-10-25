На Киевщине директор агрофирмы убил своего подчиненного: полиция разыскивает подозреваемого

Полиция Киевщины разыскивает 45-летнего директора агрофирмы Вадима Католиченко, который подозревается в убийстве своего 33-летнего наемного рабочего. По предварительным данным, конфликт между мужчинами вспыхнул на почве личной неприязни.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного рабочего, после чего скрылся на авто Renault Kangoo.

Читайте также: Неиспользованные патроны и следы крови: в Киеве произошла масштабная стычка – фото, видео

Сейчас полиция пытается установить местонахождение злоумышленника. По факту убийства возбуждено дело, а злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, сразу же сообщите ее полицейским на бесплатную спецлинию 102,

– призвали правоохранители.