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      На Киевщине директор агрофирмы убил своего подчиненного: полиция разыскивает подозреваемого

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      На Киевщине директор агрофирмы застрелил рабочего из охотничьего ружья
      На Киевщине директор агрофирмы застрелил рабочего из охотничьего ружья / Иллюстративное фото

      Полиция Киевщины разыскивает 45-летнего директора агрофирмы Вадима Католиченко, который подозревается в убийстве своего 33-летнего наемного рабочего. По предварительным данным, конфликт между мужчинами вспыхнул на почве личной неприязни.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

      Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного рабочего, после чего скрылся на авто Renault Kangoo.

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      Сейчас полиция пытается установить местонахождение злоумышленника. По факту убийства возбуждено дело, а злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

      Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, сразу же сообщите ее полицейским на бесплатную спецлинию 102,
      – призвали правоохранители.

       

      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Новости Киева Полиция Жертвы
      Источник: 24 канал
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