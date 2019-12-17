На Киевщине двое неизвестных с ножом напали на работника дома культуры
В поселке Коцюбинское двое нападавших нанесли ножевые ранения работнику местного дома культуры, когда потерпевший подметал двор.
Преступники подошли к мужчине и потребовали деньги, сообщает полиция Киевской области.
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Не получив денег, нападавшие дважды ударили потерпевшего ножом в грудь и предплечье и скрылись. В это время рядом проходила женщина, которая вызвала полицию и скорую помощь на место происшествия.
Правоохранители разыскали и задержали подозреваемых мужчин недалеко от места преступления. Пострадавшего госпитализировали в больницу, пока его жизни ничего не угрожает.
Оба нападавших были навеселе, а у одного из них полиция изъяла нож. Сейчас они дают показания следователям.