На Киевщине двое парней жестоко избили женщину за просьбу не мусорить

В Петропавловской Борщаговке под Киевом двое молодых парней жестоко избили женщину за то, что она сделала замечание парням, чтобы они не мусорили. Свидетели опознали в одном из мужчин тренера подростков по тхэквондо.

Об этом сообщили "Стражи Эспрессо". Читайте также: Жестокое нападение на школьницу в Одессе: опубликовано фото участницы избиения Отмечается, что инцидент случился 6 августа. Мужчины наносили женщине удары в лицо, пока она не потеряла сознание.

Причиной агрессии мужчин стало замечание женщины не мусорить "Стражи Эспрессо" отметили, что свидетели опознали в нападавших двух братьев, среди которых спортсмен, тренер подростков по тхэквондо – Юрий Сандуляк.

Женщину били пока она не потеряла сознание Напомним, что 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.