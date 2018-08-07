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На Киевщине двое парней жестоко избили женщину за просьбу не мусорить

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Под Киевом мужчины сильно избили женщину из-за замечания
Под Киевом мужчины сильно избили женщину из-за замечания / Фото из открытых источников

В Петропавловской Борщаговке под Киевом двое молодых парней жестоко избили женщину за то, что она сделала замечание парням, чтобы они не мусорили. Свидетели опознали в одном из мужчин тренера подростков по тхэквондо.

Об этом сообщили "Стражи Эспрессо".

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Отмечается, что инцидент случился 6 августа.

Мужчины наносили женщине удары в лицо, пока она не потеряла сознание.

побиття, київська область,
Причиной агрессии мужчин стало замечание женщины не мусорить

"Стражи Эспрессо" отметили, что свидетели опознали в нападавших двух братьев, среди которых спортсмен, тренер подростков по тхэквондо – Юрий Сандуляк.

київська область, побиття
Женщину били пока она не потеряла сознание

Напомним, что 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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