На Киевщине горела конюшня: погибли четверо лошадей

В ночь на 8 апреля в селе Княжичи Киевской области произошло возгорание в конюшне на площади 150 квадратных метров.

На место сразу прибыли спасатели из городов Вишневое и Боярки – всего 5 единиц техники и 21 человек личного состава, сообщили в ГСЧС.

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Пожар удалось локализовать за час, еще через два часа его полностью ликвидировали.

В результате пожара погибли 4 лошади.

Причина возгорания сейчас устанавливается.