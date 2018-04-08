На Киевщине горела конюшня: погибли четверо лошадей
В ночь на 8 апреля в селе Княжичи Киевской области произошло возгорание в конюшне на площади 150 квадратных метров.
На место сразу прибыли спасатели из городов Вишневое и Боярки – всего 5 единиц техники и 21 человек личного состава, сообщили в ГСЧС.
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Пожар удалось локализовать за час, еще через два часа его полностью ликвидировали.
В результате пожара погибли 4 лошади.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Источник: 24 Канал
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