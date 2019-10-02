На Киевщине иностранец дважды стрелял в полицейских: его ликвидировали

На Киевщине работники КОРДа в ходе задержания ликвидировали злоумышленника, который в конце сентября открыл огонь по стражам порядка.

Все началось со стрельбы на Оболони 22 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Тогда полицейские попросили у подозрительной компании лиц документы для проверки. В ответ один из мужчин открыл огонь. Троих злоумышленников задержали, а вот самому стрелку удалось скрыться.

Впоследствии правоохранители выяснили, что он скрывается в селе Хотяновка Киевской области. Утром 2 октября туда прибыли спецназовцы, мужчине предлагали сдаться, но тот в ответ открыл огонь по КОРДовцах из двух пистолетов и ранил двоих правоохранителей. Их госпитализировали.



Оружие стрелка





Злоумышленник стрелял из двух пистолетов

Стрелка пришлось ликвидировать. Оказалось, что это – гражданин Грузии, приговоренный на территории другого государства к 22 годам лишения свободы за создание банды и похищение людей.