На Киевщине исчезла несовершеннолетняя девушка

В столице и области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Ирину Семенову. Полиция просит о помощи в поисках девушки.

По информации "Информатор", девушка ушла из дома утром 3 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района и не вернулась.

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Была одета: в черную куртку, синие джинсы и разноцветные кроссовки.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, волосы темно-русого цвета, до плеч.

Всех кто мог видеть девушку просят звонить на линию 102.



Ирина Семенова

К слову, в лесополосе Лиманского района Одесской области нашли мертвой 14-летнюю девушку Дарью Дробот. Известно, что 2 ноября несовершеннолетняя поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой. Впоследствии, в убийстве девушки признался девятиклассник, который гулял вместе с ней в день исчезновения. Причина – хотел интима, и когда девушка отказала, задушил. Малолетнего преступника уже задержали.