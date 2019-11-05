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      На Киевщине исчезла несовершеннолетняя девушка

      16 Читати новину українською
      На Киевщине исчезла несовершеннолетняя девушка
      На Киевщине исчезла несовершеннолетняя девушка / Информатор

      В столице и области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Ирину Семенову. Полиция просит о помощи в поисках девушки.

      По информации "Информатор", девушка ушла из дома утром 3 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района и не вернулась.

      К слову: Киевская школьница на перемене выпрыгнула из окна: известна причина трагедии

      Была одета: в черную куртку, синие джинсы и разноцветные кроссовки.

      Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, волосы темно-русого цвета, до плеч.

      Всех кто мог видеть девушку просят звонить на линию 102.

      пропала дівчина київ
      Ирина Семенова

      К слову, в лесополосе Лиманского района Одесской области нашли мертвой 14-летнюю девушку Дарью Дробот. Известно, что 2 ноября несовершеннолетняя поехала вместе с друзьями отдыхать за город и вечером не вернулась домой. Впоследствии, в убийстве девушки признался девятиклассник, который гулял вместе с ней в день исчезновения. Причина – хотел интима, и когда девушка отказала, задушил. Малолетнего преступника уже задержали.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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